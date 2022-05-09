Fahriye Evcen'in kayalık pozları olay! Ortalık alev aldı! İlk yorumu Burak Özçivit’in yaptığı paylaşıma Sinem Kobal kayıtsız kalmadı
Fahriye Evcen'in kayalık pozları olay! Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip edilen Fahriye Evcen, bu kez son paylaşımıyla tüm gözleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, kayalıklarda boylu boyunca uzanarak verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Instagram'da bomba gibi düşen pozlara ilk yorum da Fahriye Evcen'in 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Burak Özçivit'ten geldi. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.05.2022 18:42 - Son Güncelleme: 09.05.2022 18:42
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplarken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği pozlar kısa sürede rekor beğeni alırken paylaşıma ilk yorum Evcen'in eşi Burak Özçivit'ten geldi.
Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı ve paylaşımı ilk beğenen isimlerden oldu.