Mustafa Yıldıran'ın eşi de oyuncuymuş! İnci Taneleri'nin Zahir'i Dilber'in kocası 14 yıllık evli çıktı! Evlilik teklifini öyle bir yerde yapmış ki...

"İnci Taneleri" dizisi dikkat çekmeyi başarıyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi başarılı isimlerin yanı sıra, dizide Dilber'in eşi Zahir karakterine hayat veren Mustafa Yıldıran da izleyicilerin merakını uyandıran oyuncular arasında yer alıyor. Mustafa Yıldıran'ın özel hayatı hakkında bilinmeyenler, sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden tanıdığımız Yıldıran'ın 14 yıl önce evlendiği ve eşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç ve hoş detay, Yıldıran çiftinin hem mesleki hem de kişisel hayatlarının uyumunu merak konusu yapmaya yetti. Peki, Mustafa Yıldıran'ın yetenekli eşi kimdir? İşte, "İnci Taneleri" dizisinin sevilen oyuncusunun hayatındaki bu önemli kişi ve onların sanat dolu dünyaları hakkında merak edilenler...