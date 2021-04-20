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Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Mustafa Üstündağ'da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu. Ünlü oyuncunun (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası silahlı kavga ya karıştığı iddia edilmişti. Bebek'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Üstündağ, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini dile getiren Mustafa Üstündağ, olayın detaylarını anlattı. İşte oyuncu Mustafa Üstündağ'ın o açıklaması…

20.04.2021 10:28 - Son Güncelleme: 20.04.2021 10:28
Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mustafa Üstündağ, Bodrum'da (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı iddia edilen silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. Bebek'te basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncu, "Kız arkadaşım dayak yedi" diyerek olayın detaylarını anlattı.

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Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini belirten Üstündağ, "Biz darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Arabanın kapısını açtılar, tekme tokat girdiler. Olayda vurulan bizim abimiz. Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bizi 30 dakika alıkoydular" ifadelerini kullandı.

Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

NE OLMUŞTU?
Mustafa Üstündağ'ın da aralarında olduğu bir grup "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşerek bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.

Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. Üstündağ ve diğer zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.