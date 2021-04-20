Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”
Mustafa Üstündağ'da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu. Ünlü oyuncunun (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası silahlı kavga ya karıştığı iddia edilmişti. Bebek'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Üstündağ, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini dile getiren Mustafa Üstündağ, olayın detaylarını anlattı. İşte oyuncu Mustafa Üstündağ'ın o açıklaması…
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mustafa Üstündağ, Bodrum'da (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı iddia edilen silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. Bebek'te basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncu, "Kız arkadaşım dayak yedi" diyerek olayın detaylarını anlattı.
Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini belirten Üstündağ, "Biz darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Arabanın kapısını açtılar, tekme tokat girdiler. Olayda vurulan bizim abimiz. Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bizi 30 dakika alıkoydular" ifadelerini kullandı.