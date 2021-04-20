Mustafa Üstündağ’da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu “Kız arkadaşım dayak yedi”

Mustafa Üstündağ'da açıkladı! Bodrum'daki kavgaya ilişkin detaylar belli oldu. Ünlü oyuncunun (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası silahlı kavga ya karıştığı iddia edilmişti. Bebek'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Üstündağ, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini dile getiren Mustafa Üstündağ, olayın detaylarını anlattı. İşte oyuncu Mustafa Üstündağ'ın o açıklaması…

20.04.2021 10:28 - Son Güncelleme: 20.04.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





