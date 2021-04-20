RAMAZAN İMSAKİYE
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Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

Felaketler peş peşe geldi! Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza yaşadı. Rahat nefes alabilmek için sıcak suyun içine kekik yağı döken oyuncunun, belinden aşağı kaynar su döküldü. Yaşadığı korkunç olayı takipçileriyle paylaşan Vuslateri, sevenlerini korkuttu. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, "Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla" dedi. İşte üst üste yaşadığı kötü olayları anlatan Gonca Vuslateri'nin o açıklaması…

20.04.2021 11:07 - Son Güncelleme: 20.04.2021 11:07
Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, şimdi ise başından geçen talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

Instagram sayfasında hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Gonca Vuslaeteri, şu ifadeleri kullandı: "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım"

Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

"Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada"

Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

"Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."

Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

YORUM YAĞDI!
Ünlü oyuncunun paylaşımına, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünlü isimler de Vuslateri'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun yorumları yaptı.