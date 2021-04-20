Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…

YORUM YAĞDI!

Ünlü oyuncunun paylaşımına, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünlü isimler de Vuslateri'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun yorumları yaptı.