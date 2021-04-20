Felaketler peş peşe geldi! Gonca Vuslateri önce koronavirüse yakalandı sonra…
Felaketler peş peşe geldi! Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza yaşadı. Rahat nefes alabilmek için sıcak suyun içine kekik yağı döken oyuncunun, belinden aşağı kaynar su döküldü. Yaşadığı korkunç olayı takipçileriyle paylaşan Vuslateri, sevenlerini korkuttu. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, "Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla" dedi. İşte üst üste yaşadığı kötü olayları anlatan Gonca Vuslateri'nin o açıklaması…
YORUM YAĞDI!
Ünlü oyuncunun paylaşımına, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünlü isimler de Vuslateri'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun yorumları yaptı.