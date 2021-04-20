Masumlar Apartmanı'nın cefakar Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.

20.04.2021 10:18 - Son Güncelleme: 20.04.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





