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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar..."

EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak 4 kuşak bir arada olan fotoğraf paylaşan Ozan Akbaba, bu kez de eşiyle yıllar öncesine gitti. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, 'Çocukluk yıllarındaki hali ile bile güzel' dedirtirken, Ozan Akbaba'nın küçüklüğü ise oğlu Ozan Ali'ye benzetildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si ve eşinin çocukluk fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin yıllar önceki halleri...