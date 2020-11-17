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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar..."

EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak 4 kuşak bir arada olan fotoğraf paylaşan Ozan Akbaba, bu kez de eşiyle yıllar öncesine gitti. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, 'Çocukluk yıllarındaki hali ile bile güzel' dedirtirken, Ozan Akbaba'nın küçüklüğü ise oğlu Ozan Ali'ye benzetildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si ve eşinin çocukluk fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin yıllar önceki halleri...

17.11.2020 08:53 - Son Güncelleme: 17.11.2020 09:14
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 38 yaşındaki Ozan Akbaba Instagram'dan eşiyle çocukluk yıllarındaki halini paylaştı. Oğlu Ozan Ali bir kez daha babasına olan benzerliği ile dikkat çekti. İşte Ozan Akbaba ve eşi başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

EDHO'NUN İLYAS'I VE AİLESİ - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar...

MERVE DİZDAR

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar...
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba eşiyle yıllar öncesine gitti! 'Birbirimizden habersiz olduğumuz toy zamanlar...

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