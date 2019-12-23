Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Şok gelişmede dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinde çarpıcı gelişme! 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından Sarıkaya ve Bürsin hakkında çeşitli aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan ikilinin barıştığı öne sürüldü.