Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Şok gelişmede dikkat çeken detay
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından Serenay Sarıkaya'nın adı birden fazla isimle aşk dedikodularına karışmış ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Şoke eden bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım akıllara, "Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusunu getirdi. İşte Serenay Sarıkaya ile Kerem brüsin cephesinde dikkat çeken detay!
23.12.2019 12:10
- Son Güncelleme: 23.12.2019 12:10
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinde çarpıcı gelişme! 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından Sarıkaya ve Bürsin hakkında çeşitli aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan ikilinin barıştığı öne sürüldü.
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