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Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: "G.tün batsın"

Duygu Özaslan bikinili paylaşımları için gelen yorumu ifşa etti! Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çıktığı tatilde babasının ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarına devam edince sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Son olarak kendisine gelen bir mesajı Instagram'dan ifşa eden Duygu Özaslan, babasını kaybettikten kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımlara gelen tepkilere isyan etti.

07.06.2021 18:02 - Son Güncelleme: 07.06.2021 18:58
Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: G.tün batsın

DUYGU'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: G.tün batsın

Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil paylaşımlarına devam eden Duygu Özaslan, 2 hafta önce babasını kaybetmişti.

Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: G.tün batsın

Kısa süre içerisinde hayatına kaldığı yerden devam eden Duygu Özaslan'ın bikinili pozlarına tepkiler geliyor.

Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: G.tün batsın

Duygu Özaslan, bir takipçisinden gelen mesajı ise Instagram hesabının hikaye bölümünden ifşa ederek, söz konusu mesaja sert yanıt verdi.

Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: G.tün batsın

TAKİPÇİSİNDEN "İĞRENÇ GÖRÜNÜYORSUN" MESAJI!
"Yüzün çok soluk görünüyor, her fotoğrafında öyle. Ne çabuk atlatıyorsunuz, İnsanın babası ölmüş, babası. Nasıl fotoğraf çekilme arzusunda olabiliyorsun? Nasıl emoji koyup resimler paylaşabiliyorsun? Gerçekten iğrenç görünüyorsun, tüm samimiyetimle söylüyorum. Sentetik dünyanın vasat profillerinden birisin. G..n de batsın, bikinin de batsın. Duygusuz pislik."