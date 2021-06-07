Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: "G.tün batsın"
Duygu Özaslan bikinili paylaşımları için gelen yorumu ifşa etti! Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çıktığı tatilde babasının ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarına devam edince sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Son olarak kendisine gelen bir mesajı Instagram'dan ifşa eden Duygu Özaslan, babasını kaybettikten kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımlara gelen tepkilere isyan etti.
TAKİPÇİSİNDEN "İĞRENÇ GÖRÜNÜYORSUN" MESAJI!
"Yüzün çok soluk görünüyor, her fotoğrafında öyle. Ne çabuk atlatıyorsunuz, İnsanın babası ölmüş, babası. Nasıl fotoğraf çekilme arzusunda olabiliyorsun? Nasıl emoji koyup resimler paylaşabiliyorsun? Gerçekten iğrenç görünüyorsun, tüm samimiyetimle söylüyorum. Sentetik dünyanın vasat profillerinden birisin. G..n de batsın, bikinin de batsın. Duygusuz pislik."