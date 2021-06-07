Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına gelen o yorumu ifşa etti! Babasını 2 hafta önce kaybeden Duygu'ya tepkiler çığ gibi: "G.tün batsın"

Duygu Özaslan bikinili paylaşımları için gelen yorumu ifşa etti! Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çıktığı tatilde babasının ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarına devam edince sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Son olarak kendisine gelen bir mesajı Instagram'dan ifşa eden Duygu Özaslan, babasını kaybettikten kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımlara gelen tepkilere isyan etti.

07.06.2021 18:02 - Son Güncelleme: 07.06.2021 18:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





