Mustafa Keser’den Bülent Ersoy’a ortalığı kızıştıracak gönderme!1 liralık tazminat davası açmıştı: ’Değeri kadardır...’

BÜLENT ERSOY: OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI!

Ardından Bülent Ersoy da, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" sözleriyle Keser'e yanıt verdi.