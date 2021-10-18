Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a ortalığı kızıştıracak gönderme!1 liralık tazminat davası açmıştı: 'Değeri kadardır...'
Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a ortalığı kızıştıracak gönderme! 'Benzemez Kimse Bize' programının yayından kaldırılmasının ardından birbirine giren Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında sular durulmuyor. Keser'in "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" sözlerinin ardından bir de küfür krizi yaşandı. Tüm bunların yanısıra Ersoy, eski partnerinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat dava açmıştı. Mustafa Keser Instagram'dan yaptığı göndermeli paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a ortalığı kızıştıracak gönderme geldi! Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının iki bölüm sonra yayından kalkmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Ersoy için "Seni diva değil, divan yaparlar" demiş ve programın sanatçının kaprisleri yüzünden bittiğini sözlerine eklemişti.
BÜLENT ERSOY: OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI!
Ardından Bülent Ersoy da, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" sözleriyle Keser'e yanıt verdi.
aprisli olmadığını belirten Ersoy, mükemmeliyetçi olduğunu söyleyerek, "Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada." ifadelerini kullandı.