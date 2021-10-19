Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

'BÜYÜK KALÇASINI SEVMEDİĞİ BİR DÖNEM DE OLMUŞTU'

İlerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran Jennifer Lopez'in, bir dönem, en ünlü özelliklerinden biri olan kalçasından da hoşlanmadığını belirtti Shuter. "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu ünlü menajer.