Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez'in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler
Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 180 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez'in sırları ifşa oldu. Son ayların en çok konuşulan ünlüsü Jennifer Lopez'in bilinmeyenlerini, ona bir süre herkesten daha yakın olan eski menajeri anlattı.
19.10.2021 08:40
- Son Güncelleme: 19.10.2021 08:46
Şu sıralar eski aşkı Ben Affleck'e geri dönen ve yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in tüm sırları ifşa oldu. Jennifer Lopez'in eski menajeri, Lopez'in bilinmeyenlerini açıkladı.
'BÜYÜK KALÇASINI SEVMEDİĞİ BİR DÖNEM DE OLMUŞTU'
İlerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran Jennifer Lopez'in, bir dönem, en ünlü özelliklerinden biri olan kalçasından da hoşlanmadığını belirtti Shuter. "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu ünlü menajer.