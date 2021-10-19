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Haberler Magazin Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez'in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez'in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 180 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez'in sırları ifşa oldu. Son ayların en çok konuşulan ünlüsü Jennifer Lopez'in bilinmeyenlerini, ona bir süre herkesten daha yakın olan eski menajeri anlattı.

19.10.2021 08:40 - Son Güncelleme: 19.10.2021 08:46
Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

Şu sıralar eski aşkı Ben Affleck'e geri dönen ve yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in tüm sırları ifşa oldu. Jennifer Lopez'in eski menajeri, Lopez'in bilinmeyenlerini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

GELECEĞİ İLE İLGİLİ DE KONUŞTU
Lopez'in, 2003 ile 2005 yılları arasında birlikte çalıştığı ünlü menajer ve PR uzmanı Rob Shuter, yıldızın bazı ilginç özelliklerini ve onunla ilgili geleceğe dair beklentilerini dile getirdi.

Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

BAZI ÖZELLİKLERİNDEN HOŞLANMADIĞI ZAMANLAR OLMUŞ
'Lopez'i herkesten daha yakından tanıyan kişi' olarak bilinen Shuter, Daily Mail gazetesinin internet sitesine bir röportaj verdi. Orada da Lopez ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

Lopez'in karşısına, hem fiziken hem de ruhen "makyajsız" çıkmayı göze aldığı az sayıdaki yakınları arasında yer alan Rob Shuter, 52 yaşındaki yıldızın, herkesin çok beğendiği bazı özelliklerinden bir dönem hiç hoşnut olmadığını da anlattı.

Jennifer Lopez kalçalarını sevmiyormuş tüm servetini borçlu ama... Lopez’in tüm sırlarını bir bir ifşa ettiler

'BÜYÜK KALÇASINI SEVMEDİĞİ BİR DÖNEM DE OLMUŞTU'
İlerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran Jennifer Lopez'in, bir dönem, en ünlü özelliklerinden biri olan kalçasından da hoşlanmadığını belirtti Shuter. "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu ünlü menajer.

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