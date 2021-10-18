Mehmet Ali Erbil'den 'eteğin altından elini sokmuştu' diyen Aygün Aydın'a bomba çıkış! "Sen önce Sabancı olayında..."
Mehmet Ali Erbil'den 'eteğin altından elini sokmuştu' diyen Aygün Aydın'a bomba çıkış geldi! Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajları sonrası Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Aydın'ın Erbil hakkındaki iddiasını gören ünlü şovmen, küplere bindi. Mehmet Ali Erbil, Hakan Sabancı'dan bebek dünyaya getirdiğini iddia eden Aygün Aydın'a bakın neler söyledi...
Mehmet Ali Erbil'den 'eteğin altından elini sokmuştu' diyen Aygün Aydın'a bomba çıkış geldi! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil Hakan Sabancı'yı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın'ı hedef aldı. Aydın'ın kendisi hakkında konuştuğunu gören Erbil bakın ne dedi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.
Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Hakan Sabancı'yla karışık ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.
Aydın Erbil ile ilgili "Lise yıllarında arkadaşımla Nişantaşı'nda kahve içerken yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu" demişti. Bu yorumu Mehmet Ali Erbil bir sosyal medya sayfasında görünce çileden çıktı.