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Haberler Magazin Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna'nın son hali bomba: "Ne kadar değişmiş"

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna'nın son hali bomba: "Ne kadar değişmiş"

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna'nın son hali bomba! Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi 23 yaşında koca kız olmuş. Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... Berna Karagözoğlu'nun şimdiki gören tanıyamıyor. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna artık bambaşka biri. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını gören tanıyamıyor.

25.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:14
Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna’nın son hali bomba: Ne kadar değişmiş

"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna'nın son hali bomba...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna’nın son hali bomba: Ne kadar değişmiş

Yıllar sonra Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile düeti ve sahne şovuyla adından söz ettiren minik Berna kocaman oldu. O yıllara ait video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Cilveye bak" yorumları da havada uçuştu.

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna’nın son hali bomba: Ne kadar değişmiş

"KOCA KIZ OLMUŞSUN"

Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... O şimdi 23 yaşında görenler tanıyamıyor.

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna’nın son hali bomba: Ne kadar değişmiş

Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı.

Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna’nın son hali bomba: Ne kadar değişmiş

Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.

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