Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Della Miles, sosyal medya hesabından "Sayın Başkan Erdoğan ile tanıştım, bugün dünyanın önde gelen liderlerinden biri ile tanıştım. Onun elini sıkmak çok heyecan verici idi, onun sıcak ve güzel eşine sarılmak çok güzel ve heyecanlı bir duygu idi. Her gün insan bir dünya lideri ile tanışıp, şakalaşıp konuşamıyor. O ve eşinin hayatımda özel bir yeri var" dedi.