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Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) İstanbul'da gerçekleşen 4'üncü Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ile eşi, Della Miles'ı da oraya davet etti. ABD'li şarkıcı Della Milas Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la buluştuğu görüntüleri, Bugün bir dünya lideri ile tanıştım" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

01.05.2019 13:38 - Son Güncelleme: 01.05.2019 13:51
Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kurucuları arasında yer aldığı ve başkan yardımcısı olduğu KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Vakfı) Sheraton Grand Otel İstanbul'daki 'Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı'nın son gününe katıldı

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Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Müslüman olarak Türkiye'de de yaşamaya başlayan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles'ın Sheraton Grand Otel İstanbul'da kaldığını öğrendi. Erdoğan, tanışmak istediği Miles'i davet etti.

Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Recep Tayyip Erdoğan, Della Miles'ı Müslüman olduğu için tebrik etti. Emine Erdoğan ise KADEM'in çalışmalarında kendisini de görmekten mutlu olacağını söylediği Miles'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne davet etti.

Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Della Miles, sosyal medya hesabından "Sayın Başkan Erdoğan ile tanıştım, bugün dünyanın önde gelen liderlerinden biri ile tanıştım. Onun elini sıkmak çok heyecan verici idi, onun sıcak ve güzel eşine sarılmak çok güzel ve heyecanlı bir duygu idi. Her gün insan bir dünya lideri ile tanışıp, şakalaşıp konuşamıyor. O ve eşinin hayatımda özel bir yeri var" dedi.

Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

"BUGÜN BİR DÜNYA LİDERİ İLE TANIŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde Müslüman olarak Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles Başkan Erdoğan'la buluştuğu anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Bugün bir dünya lideri ile tanıştım" mesajıyla paylaştı. Türkiye hayranlığı ile bilinen Miles, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la buluşmalarından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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