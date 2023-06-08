Müslüm Gürses'in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...
Bir dönemin başlangıcıydı Popstar... Müzik yarışmalarının atası olan Popstar'ın ardından pek çok muadili düzenlendi. Kimi yarışmacılar müzik piyasasında kendisine yer buldu kimileri de ortadan kayboldu. Selçuk Demirelli de o isimlerden biriydi. Tarzıyla Müslüm Gürses'e benzetilen Demirelli sonra ortadan kayboldu. Yıllar sonra ise son haliyle sosyal medyanın gündeminde...
08.06.2023 08:27 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:27
Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ve milyonların sevgilisi haline gelen Selçuk Demirelli, ekranlarda olmasa da müzikten uzak kalmadı. Popstar Selçuk Demirelli'nin son hali ortaya çıktı.