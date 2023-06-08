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Haberler Magazin Müslüm Gürses'in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Müslüm Gürses'in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Bir dönemin başlangıcıydı Popstar... Müzik yarışmalarının atası olan Popstar'ın ardından pek çok muadili düzenlendi. Kimi yarışmacılar müzik piyasasında kendisine yer buldu kimileri de ortadan kayboldu. Selçuk Demirelli de o isimlerden biriydi. Tarzıyla Müslüm Gürses'e benzetilen Demirelli sonra ortadan kayboldu. Yıllar sonra ise son haliyle sosyal medyanın gündeminde...

08.06.2023 08:27 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:27
Müslüm Gürses’in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasından çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Popstar Selçuk'tu.

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Müslüm Gürses’in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Sesi Müslüm Gürses'e benzetilen Popstar Selçuk o dönem birinci olmuştu. Yarışmaya katıldığında "Bir tane Müslüm Gürses var, ikinciye gerek var mı?" sözleriyle takdir toplamıştı.

Müslüm Gürses’in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ve milyonların sevgilisi haline gelen Selçuk Demirelli, ekranlarda olmasa da müzikten uzak kalmadı. Popstar Selçuk Demirelli'nin son hali ortaya çıktı.

Müslüm Gürses’in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

Aradan geçen 18 yılda Selçuk Demirelli oldukça değiştiği görüldü. Popstar Selçuk'un son halini görenler şaşkınlık yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz Popstar yarışmacılarının değişimleri...

Müslüm Gürses’in tahtına adaydı ama umduğu gibi olmadı! Popstar Selçuk öyle böyle değişmedi sırra kadem basmıştı! Selçuk Demirelli...

POPSTAR BAYHAN

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan, yarışmadaki performansı ve kendine has yorumuyla hafızalara kazındı.

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