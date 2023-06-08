Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan internet alemini sallayan paylaşım "Fotonun karizma seviyesi halis mi" İki Galatasaraylı ve Adanalı...
Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım... Efsane teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta görüntülenmiş ardından hesabının hacklenmesi şokunu yaşamıştı. Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte soluğu Barcelona'da almıştı. Bu ikili önceki gün İstanbul'da buluştu ve internet alemini sallayan o paylaşımı yaptı. İşte detaylar...
08.06.2023 08:02 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:02
A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu. İşte detaylar...
Öte yandan Fatih Terim ise bir dijital kriz yaşamıştı. Instagram hesabı hacklenen Terim'in hesabından, Ali Koçç paylalımı yapılmıştı.