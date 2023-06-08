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Haberler Magazin Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan internet alemini sallayan paylaşım "Fotonun karizma seviyesi halis mi" İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan internet alemini sallayan paylaşım "Fotonun karizma seviyesi halis mi" İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım... Efsane teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta görüntülenmiş ardından hesabının hacklenmesi şokunu yaşamıştı. Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte soluğu Barcelona'da almıştı. Bu ikili önceki gün İstanbul'da buluştu ve internet alemini sallayan o paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

08.06.2023 08:02 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:02
Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan internet alemini sallayan paylaşım Fotonun karizma seviyesi halis mi İki Galatasaraylı ve Adanalı...

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu. İşte detaylar...

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Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan internet alemini sallayan paylaşım Fotonun karizma seviyesi halis mi İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile magazin gündeminden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi ile verdiği pozla adından söz ettirmişti.

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan internet alemini sallayan paylaşım Fotonun karizma seviyesi halis mi İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Bu kareyi paylaşan Tatlıtuğ'un bu hamlesi hakkında bir magazin programında, "Eşinin gönlünü hoş tutmak için" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan internet alemini sallayan paylaşım Fotonun karizma seviyesi halis mi İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Dizinin sezon final yapmasının ardından da çift soluğu Barcelona'da almıştı.

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan internet alemini sallayan paylaşım Fotonun karizma seviyesi halis mi İki Galatasaraylı ve Adanalı...

Öte yandan Fatih Terim ise bir dijital kriz yaşamıştı. Instagram hesabı hacklenen Terim'in hesabından, Ali Koçç paylalımı yapılmıştı.

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