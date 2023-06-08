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Haberler Magazin 40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın "Ayaklar lens mi efendim"

40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın "Ayaklar lens mi efendim"

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarrla sosyal medyanın gündeminde. Rol aldığı müzikalin son oyununun ardından katıldığı partide kurtlarını döken Serenay Sarıkaya soluğu Yunanistan'da aldı. Mikonos'ta 1 aylık ev kiralayan Sarıkaya, tatilin tadını çıkarırken paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallıyor.

08.06.2023 08:54 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:54
40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın Ayaklar lens mi efendim

Olay kadın Serenay Sarıkaya bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.

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40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın Ayaklar lens mi efendim

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor.

40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın Ayaklar lens mi efendim

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı müzikalin final partisindeki kalça dansıyla gündeme gelmişti güzel yıldız.

40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın Ayaklar lens mi efendim

Daha önce de dans videoları çok konuşulan Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yemeğine yine ayaklarıyla da çok konuşulmuştu.

40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın Ayaklar lens mi efendim

Sonrasında da katıldığı bir davetteki tarzıyla yerden yere vurulan Sarıkaya, geçtiğimiz gün yaz sezonunu açmıştı.

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