40 numara ayakları ve küçücük bikinisinin devasa fiyatıyla Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağın "Ayaklar lens mi efendim"
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarrla sosyal medyanın gündeminde. Rol aldığı müzikalin son oyununun ardından katıldığı partide kurtlarını döken Serenay Sarıkaya soluğu Yunanistan'da aldı. Mikonos'ta 1 aylık ev kiralayan Sarıkaya, tatilin tadını çıkarırken paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallıyor.
08.06.2023 08:54 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:54
Daha önce de dans videoları çok konuşulan Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yemeğine yine ayaklarıyla da çok konuşulmuştu.