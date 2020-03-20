Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Ölüme Terk Edildi, gençliğinde tecavüze uğradı, şiddet gördü
Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Muhterem Nur'un acı haberi sabah saatlerinde geldi. Büyük aşkı Müslüm Gürses'in ölümünden 7 yıl sonra hayatını kaybeden Muhterem Nur'un hayat hikayesi bir dram filmi senaryosunu aratmıyor. Muhterem Nur kimdir, gençliği soruları merak ediliyor. 1932 yılında hayata gözlerini açan Muhterem Nur türlü türlü acılar yaşadı. Filmleriyle Yeşilçam'a damga vuran Muhterem Nur'un hayatı Müslüm Gürses'ten sonra değişiyor. Doğar doğmaz ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze uğrayan Muhterem Nur'u anıyoruz. İşte Müslüm Gürses'in en büyük aşkı Muhterem Nur'un hayatı...
PENCERESİ BİLE OLMAYAN BİR MAHZENDE DOĞDU
Takvimler 1932 yılını gösterirken bugünkü Makedonya sınırları içinde dünyaya geldi Muhterem Nur. Zor hayatı o daha dünyaya gelmeden başlamıştı. Annesi henüz öğrenciyken evli olduğunu bilmediği bir öğretmeniyle romantik bir ilişki yaşadı. Hamile kaldı ancak ona sahip çıkan kimse olmadı. Annesi Şira'nın hamile olduğunu öğrenince babası onu bir mahzene kilitledi. Muhterem Nur, penceresi bile olmayan bir mahzende dünyaya gözlerini açtı.
CAMİ AVLUSUNDA ÖLÜME TERK EDİLDİ
Annesini daha doğar doğmaz kaybetti Muhterem Nur. Bebekken ebesi Raziye Hanım'ın insafına terk edildi. Raziye Hanım onu önce bir caminin avlusuna bıraktı. Sözün kısası daha bebekken kış günü ölüme terk edildi. Ama sonra yaptığını içine sindiremeyen Raziye Hanım, geri dönüp onu aldı ve bebek sahibi olmak isteyen dul bir kadına sattı. Annesi doğum yaparken olup biteni gören teyzesi bebeğin isminin Olga konulmasını istemişti. Hayatının ilk yıllarında bu isimle anıldı Muhterem Nur.
HAYAT ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU: ÖMRÜMCE AĞLADIM
Muhterem Nur'un filmlere konu olacak olaylarla dolu olan hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu olmuştu. Gülsen İşeri tarafından kaleme alınan kitabın yazılmasına neden razı olduğunu da şu cümlelerle anlatmıştı Muhterem Nur: "Biliyorsunuz, insanlar unutuluyor. Böyle bir kitap yazdığım zaman belki 20-30 sene sonra arkadan gelenler bizi hatırlar, belki "Bir Muhterem Nur varmış" der. Yeğenlerim çocuklarına anlatır."
NE ANNESİNİ TANIDI NE BABASINI
Nur ne annesini tanıdı ne babasını hayatı boyunca. Babasını da hiç merak etmediğini o röportajda şöyle anlatmıştı: " Ben dünyaya doğmakla hata yapmışım. Veya beni doğuran hata yapmış. Annem okul zamanında hocasıyla bir arkadaşlık kuruyor. Evli bir adammış. Ben onun resmini bile görmedim. Babamı hiç merak etmedim. ünkü annem 16 yaşında onun yüzünden ölmüş. Eğer anneme sahip çıksaymış, "Ben evliyim, çocuğum var" diye doğruyu söyleseymiş annem ölmeyecekmiş. Kim olsa o yaşta âşık olur. Bir de üstelik hamile kalmış.