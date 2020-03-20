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Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, koronavirüs günlerini evde eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve ailenin sevimli dostu ile geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmeyen Altuğ, arkadaşından gelen bir fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Pınar Altuğ'un gençlik ve Miss Turkey yarışmasından kalan fotoğraflarını görenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ Atacan'ın gençliği...

20.03.2020 11:06 - Son Güncelleme: 20.03.2020 11:29
Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

Pınar Altuğ'un tozlu raflarından çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. Koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de de görülmesi ile Sağlık Bakanlığından gelen 'gerekmedikçe evden çıkmayın' tedbirine karşı evde olan ünlülerden Pınar Altuğ, vaktini eşi, kızı ve sevimli dostuyla geçiriyor.

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Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

Çocuklar Duymasın dizisi ile milyonların sevgisini kazanan Altuğ, Instagram'dan yıllar öncesine ait fotoğrafları paylaştı.

Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

Her gün farklı bir tarif ile takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, "Şefler mutfakta" diyerek kızı Su ile mutfak pozları da verdi.

Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

Oyuncu, pizza poğaca yaptı. Ayrıca takipçilerine bir sonraki gün ne yapacağı konusunda seçenekler sunuyor.

Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'

Altuğ'un hayranları da bu durumdan bir hayli memnun.

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