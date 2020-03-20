Pınar Altuğ'un arkadaşından gelen fotoğraf herkesi şoke etti! 'Kendine ne yaptın sen böyle Pınar?'
1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, koronavirüs günlerini evde eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve ailenin sevimli dostu ile geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmeyen Altuğ, arkadaşından gelen bir fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Pınar Altuğ'un gençlik ve Miss Turkey yarışmasından kalan fotoğraflarını görenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ Atacan'ın gençliği...
20.03.2020 11:06
- Son Güncelleme: 20.03.2020 11:29
DİĞER GALERİLER