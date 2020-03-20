Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şaşırtmıştı! Meğer Müslüm Gürses... Gerçek çok başkaymış...
Haftalardır tedavi altında bulunan, Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Baba kadar eşi Muhterem Nur'un da hayatını ve Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaşmıştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulunmuştu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap vermişti. Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da Müslüm Gürses gibi hayatı boyunca birçok acı yaşamış. Detaylar takvim.com.tr'de
Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın en çok ağlayan ve en çok ağlatan kadını olarak tanınan Muhterem Nur, 1950'li ve 1960'lı yıllarda her ne kadar kayıt altına alınmamış olsalar dahi hâsılat rekorları kıran filmleriyle Türk sinemasının seyirci profiline en çok katkıda bulunan en önemli kadın oyuncularından biridir.
MUHTEREM NUR KİMDİR?
Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler.
Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.
Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı. Günde 1 lira alıyordu bu çalışması karşılığında. Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı.. Derken onu bütün Türkiye'ye tanıtacak olan Üç Arkadaş filminde başrol üstlendi.
1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışanMuhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.
1982 yılının Mayıs ayında , ileriki yıllarda arabesk müziğin "baba" lakaplı olanMüslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanışarak hayatına yeni bir yön çizdi. İki sanatçı 5 Mayıs 1986 da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice evlenmiştir.
Türk sinemasının ünü ülke sathına yayılmış ilk ve gerçek starı olan Muhterem Nur, filmlerinde kent soylu kadın tipinin dışına çıkarak daha çok ezilen ve yok sayılan kadın tiplemesiyle tanındı. Yeşilçam'ın en çok ağlayan, en çok ağlatan, mendil parçalatan kadını olarak tanınan Muhterem Nur, 1950'li ve 1960'lı yıllarda her ne kadar kayıt altına alınmamış olsalar dahi hâsılat rekorları kıran filmleriyle Türk sinemasının seyirci profiline en çok katkıda bulunan en önemli kadın oyuncularından biridir.
Evlilikleri : İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile bitmiştir.
Bundan sonra çeşitli birliktelikleri olur ( Memduh Ün, Cihat Aşkın, Yılmaz Duru,Efkan Efekan, Ümit Utku onun hayatına giren ünlülerden bazıları.).