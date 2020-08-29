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Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a bir süre önce Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın transfer olmuştu. Ancak Kuruluş Osman'da bombalar bitmiyor. Çukur'un o ismi de Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. eni sezon çekimleri başlayan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'da bakın hangi isimler yer alıyor...

29.08.2020 14:27 - Son Güncelleme: 29.08.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





