Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a bir süre önce Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın transfer olmuştu. Ancak Kuruluş Osman'da bombalar bitmiyor. Çukur'un o ismi de Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. eni sezon çekimleri başlayan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'da bakın hangi isimler yer alıyor...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.