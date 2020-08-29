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Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a bir süre önce Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın transfer olmuştu. Ancak Kuruluş Osman'da bombalar bitmiyor. Çukur'un o ismi de Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. eni sezon çekimleri başlayan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'da bakın hangi isimler yer alıyor...

29.08.2020 14:27 - Son Güncelleme: 29.08.2020 14:27
Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.

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Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi.

Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.

Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Kuruluş Osman'a Çukur'dan bomba transfer! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin yeni sezonunda bakın kimler var

Dizinin yapım şirketi Bozdağ yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuruluş Osman'a yeni sezonda yeni isimler dahil oluyor! Kuruluş Osman ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Erkan Avcı'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.

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