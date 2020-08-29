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Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Defne Samyeli 43 yaşında ve kendi kızlarından bile genç gösteriyor, peki nasıl? Son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz tarafından Serenay Sarıkaya'yla aldatıldığı iddia edilmişti. Nitekim Defne Samyeli'nin 'Konduramadım' açıklaması bu iddiayı doğrulamıştı. Daha sonra adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli'nin yine de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ile anılmaktan kurtulamamıştı. Serenay Sarıkaya'dan fit ve daha genç göründüğü iddia edilen Defne Samyeli bu söylemleri doğrulayan bikinili paylaşımlarıyla olay yarattı. Kendi kızları Derin ve Deren'den daha genç gösteren Defne Samyeli'nin sırrı ne? Estetik mi diyet mi?

29.08.2020 13:08 - Son Güncelleme: 29.08.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





