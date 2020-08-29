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Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Defne Samyeli 43 yaşında ve kendi kızlarından bile genç gösteriyor, peki nasıl? Son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz tarafından Serenay Sarıkaya'yla aldatıldığı iddia edilmişti. Nitekim Defne Samyeli'nin 'Konduramadım' açıklaması bu iddiayı doğrulamıştı. Daha sonra adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli'nin yine de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ile anılmaktan kurtulamamıştı. Serenay Sarıkaya'dan fit ve daha genç göründüğü iddia edilen Defne Samyeli bu söylemleri doğrulayan bikinili paylaşımlarıyla olay yarattı. Kendi kızları Derin ve Deren'den daha genç gösteren Defne Samyeli'nin sırrı ne? Estetik mi diyet mi?

29.08.2020 13:08 - Son Güncelleme: 29.08.2020 13:08
Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Defne Samyeli'nin Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki eski spikerin formunu ve güzelliğini korumak için neler yaptığı merak konusu oldu. İşte Samyeli'nin sırrı:

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Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Defne Samyeli, "Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum" diyor.

Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı yaktı geçti! Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptığı iddia edilen Defne'nin sırrı ne?

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarında bikinili fotoğraflar paylaştı...

İşte o paylaşımlar!

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