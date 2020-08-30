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Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özcan Deniz'le Feyza Aktan arasında geçtiğimiz günlerde yine kriz çıktı. İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki Aktan, geçtiğimiz günlerde 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aktan, son olarak leopar desenli mini elbisesi ile adeta şov yaptı. Aktan'a bir takipçisinden gelen, 'Özcan'ı kıskandırma pozları' yorumu dikkat çekti...

30.08.2020 16:47 - Son Güncelleme: 30.08.2020 16:47
Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, kısa süre sonra barıştı. Ancak ikili arasında yine kriz çıktı. Dedikoduya göre Aktan, oyuncuya 'Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver' diye rest çekti

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Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

Bu iddianın ardından Özcan Deniz'in oğlunun annesinden gelen iddialı paylaşımlar dikkat çekti. Aktan'ın son olarak leopar desenli mini elbisesi ile verdiği pozlara bir takipçisinden, 'Özcan'ı kıskandırma pozları' şeklinde yorum geldi.

Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

İşte Feyza Aktan'dan dikkat çeken pozlar...

Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

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Özcan Deniz'in oğlunun annesi Feyza Aktan leopar minisi ile şov yaptı! 'Özcan'ı kıskandırma pozları'

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