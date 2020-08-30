MasterChef yarışmacısı Gülşah Suna meğer bir zamanlar hostesmiş! Kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın 'edep' kavgası...

Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı. Hızını ve öfkesini alamayan Esra bu kez takım kaptanı Özgül'e bağırmaya başladı. Özgül'ün kendisinden yana çıkmamasına sert tepki veren Esra, 'Takım kaptanısın müdahale etsene' diye ona çıkıştı. Özgül ise 'Bu takım olayından çıkmış şahsi kavgaya dönmüş' diyerek olgun bir tutum takındı.