MasterChef yarışmacısı Gülşah Suna meğer bir zamanlar hostesmiş! Kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın 'edep' kavgası...
MasterChef son bölümünde ortalık birbirine girdi. 2020 MasterChef, lezzetli ve güzel sunumlu tabaklar kadar yaşanan gerginliklerle de dikkat çekiyor. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü. Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile Gülşah Suna arasında 'edep' tartışması çıktı. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar...
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü. Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile Gülşah Suna arasındaki kavga 'edep' üzerinden hayli edepsiz bir şekilde oldu.
Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı. Hızını ve öfkesini alamayan Esra bu kez takım kaptanı Özgül'e bağırmaya başladı. Özgül'ün kendisinden yana çıkmamasına sert tepki veren Esra, 'Takım kaptanısın müdahale etsene' diye ona çıkıştı. Özgül ise 'Bu takım olayından çıkmış şahsi kavgaya dönmüş' diyerek olgun bir tutum takındı.
Masterchef yarışmasında mavi takımın son oyundaki yenilgisi tarihi bir farkla geldi. Tatlılarında sıfır puan çeken takımda Gülşah suçu Eray'a attı. Gülşah tatlıyı kendisinin 'takım kazansın' diye yapmak istediğini ancak Eray'ın şerbete müdahalesi ile işin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine karşı takımdan Serhat elini kaldırarak bir ifşa da bulundu.