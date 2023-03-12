Sergen Yalçın gecelerde sarışın güzelle yakalanınca... Panik oldu mekandan çıkmadı, sonrasında bakın ne yaptı.

Sergen Yalçın, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Arabasını çağıran 50 yaşındaki teknik direktör, yanındaki hanımefendi ile mekandan çıkacağı sırada, basın mensuplarını fark etti ve içeriye geri döndü. Eski futbolcunun yanındaki hanımefendi, valelerin aracını getirmesinin ardından direksiyona geçti ve Sergen Yalçın'ı dakikalarca bekledi ama dışarı çıkaramadı.