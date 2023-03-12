Sergen Yalçın gecelerde sarışın güzelle yakalanınca... Panik oldu mekandan çıkmadı sonrasında bakın ne yaptı
Sergen Yalçın gecelerde sarışın güzelle yakalanınca... Panik oldu mekandan çıkmadı. Önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülenen Sergen Yalçın arabasını çağırdıktan sonra panik anlar yaşadı. 50 yaşındaki teknik direktör, yanındaki sarışın güzelle mekandan çıkacağı sırada, basın mensuplarını fark etti ve içeriye geri döndü.Beşiktaş'ın efsane ismi olarak hafızalara kazınan Sergen Yalçın, tam adıyla Ali Rıza Sergen Yalçın, son haliyle geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüş, değişimi herkesi şaşırtmıştı.
Sergen Yalçın gecelerde sarışın güzelle yakalanınca... Panik oldu mekandan çıkmadı, sonrasında bakın ne yaptı.
Sergen Yalçın, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Arabasını çağıran 50 yaşındaki teknik direktör, yanındaki hanımefendi ile mekandan çıkacağı sırada, basın mensuplarını fark etti ve içeriye geri döndü. Eski futbolcunun yanındaki hanımefendi, valelerin aracını getirmesinin ardından direksiyona geçti ve Sergen Yalçın'ı dakikalarca bekledi ama dışarı çıkaramadı.
Milliyet'in haberine göre; muhabirler görüntü alınca mekanda yanında olan arkadaşıyla aynı araca binmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, arka kapıdan taksiyle çıkış yapması dikkat çekti. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, son haliyle geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuk olduğu programda hakkında yapılan estetik yorumlarına yanıt veren 50 yaşındaki Sergen Yalçın bakın neler söyledi.