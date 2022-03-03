Müslüm Gürses itirafları eşi Muhterem Nur’dan yıllar sonra gelmiş yürek yakmıştı! Gerçek sandığınızdan çok başkaymış...

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine, babası ise Mehmet Akbaş'tır. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu. Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti ve bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

ŞARKICILIĞA ÇAY BAHÇESİNDE BAŞLADI

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.