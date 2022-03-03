Hepsi’nin yıldızı Yasemin Yürük’ün spor hareketleri sosyal medyayı ikiye böldü! O yorum sinirlendirdi: 'Berbat göründüğünü...'
Hepsi'nin yıldızı Yasemin Yürük'ün spor hareketleri sosyal medyayı ikiye böldü! Yasemin Yürük, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubu 2000'li yıllara damga vurmuştu. 'Olmaz Oğlan', 'Yalan', 'Kalpsizsin' şarkılarıyla hafızalara kazınan grup, bir süre sonra dağılmıştı. 'Hepsi' isimli grubun 4 kadın solistinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi. Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Yürük'ün videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin paylaşımını eleştirdi. Yürük, kendisine "Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin" diyen bir takipçisine ise kayıtsız kalmadı. İşte olay olan o paylaşım ve Yasemin Yürük ile takipçisi arasında geçen o diyalog...
03.03.2022 01:57 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:57
2000'li yıllara damga vuran 'Hepsi' isimli grubun 4 kadın solistinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.