Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı... Çiğdem Batur’a cinsel taciz şoku! Elinde silahla...

Oyuncuya "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" diye mesajlar atan Erdinç B., Batur'un kadın cinayetiyle ilgili paylaştığı bir haberin altına "Bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" yorumunu yaptı. Erdinç B. masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile elinde silah olduğu resimleri de Batur'a gönderdi.