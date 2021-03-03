Müslüm Gürses hakkındaki itiraflar eşi Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelmişti! Gerçek sandığınızdan çok başkaymış...
Türk müziğinin efsanelerinden olan Müslüm Gürses, hala pek çok kişinin yüreğine dokunan şarkıların mimarıdır. 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses'ten 7 yıl sonra da hayat arkadaşı Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaşmıştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulunmuştu. İşte Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatı ve hayat arkadaşı Muhterem Nur'un itirafları.
Türk müziğinin unutulamayacak isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses, küçük yaşta müzik sektörüne atılmıştır. Sonrasında Türk müziğinin efsanelerinden biri olmayı başaran Müslüm Gürses'e Müslüm Baba da denmektedir. Müslüm Gürses 3 Mart 2013 yılında hayata gözlerini yumdu. Bugün efsane sanatçının ölümü üzerinden 7 yıl geçti. Hayranları 'Müslüm Baba'yı halen özlemle anıyor.
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?
Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine, babası ise Mehmet Akbaş'tır. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu. Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti ve bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.
ŞARKICILIĞA ÇAY BAHÇESİNDE BAŞLADI
Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.
SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR İLE REKOR KIRDI
1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyleyen Gürses, 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Sanatçı İstanbul'da, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile ''Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adında 2 tane 45'lik plak doldurdu. Daha sonra 1969 yılında çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırdı. Rekora imza attığı plağının ardından askerliğini yaptı ve tekrar İstanbul'a gelerek plak çıkarmaya devam etti. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.
SANDIK ALBÜMÜYLE SAHNELERE DÖNDÜ
Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie, Garbage, Leonard Cohen, Jane Birkin gibi birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında "Sandık" ile sahnelere geri döndü. 2010 yılının Kasım ayında Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli albümü çıkardı. Yaptığı parçalarla ulaştığı kitleler tezlere konu olmuştur.
MUHTEREM NUR EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU
Sinema oyuncusu Muhterem Nur ile 1982'de Malatya turnesinde ilk kez karşılaşan ve "Sahneye ilk kim çıkacak" kavgası eden sanatçı, bu olaydan sonra Nur'dan ayrılmadı.
Çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu Muhterem Nur ile 1986'da hayatını birleştiren Gürses'in, ''Esrarlı gözler'' isimli şarkısını Muhterem Nur için bestelediği söylendi. O dönem Türk sinemasında oldukça popüler bir konumda olan Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.