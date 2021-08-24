Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...
Müslüm Gürses bakın aslan nereliymiş! Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Müslüm Gürses'in hatırasına yönelik geçtiğimiz yıllarda gösterime giren Müslüm Filmi televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmin yayınlanmasının ardından ünlü sanatçının özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2013 yılında vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Birçok kişi tarafından Adanalı sanılan sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Müslüm Gürses'in memleketi...
24.08.2021 22:50
- Son Güncelleme: 24.08.2021 23:14
Hatırasına yönelik geçtiğimiz yıllarda gösterime giren Müslüm Filmi televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem olan Müslüm Gürses'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2013 yılında vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses nereli?" sorusunun yanıtını arattı.