Vav TV İzle
Haberler Magazin Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

Müslüm Gürses bakın aslan nereliymiş! Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Müslüm Gürses'in hatırasına yönelik geçtiğimiz yıllarda gösterime giren Müslüm Filmi televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmin yayınlanmasının ardından ünlü sanatçının özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2013 yılında vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Birçok kişi tarafından Adanalı sanılan sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Müslüm Gürses'in memleketi...

24.08.2021 22:50 - Son Güncelleme: 24.08.2021 23:14
Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

Hatırasına yönelik geçtiğimiz yıllarda gösterime giren Müslüm Filmi televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem olan Müslüm Gürses'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

2013 yılında vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

İşte başta Müslüm Gürses olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes Adanalı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı işte memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

SON DAKİKA