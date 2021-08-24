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Haberler Magazin Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İp askılı derin dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalmayarak 'Çok güzel' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.08.2021 23:09 - Son Güncelleme: 24.08.2021 23:47
Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Sosyal medyayı çok aktif kullanan güzel oyuncu, siyah derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu, kısa sürede yaklaşık 1 milyon beğeni alan paylaşımının altına da "Çok huzur" notunu düştü.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Özberk'in günbatımında verdiği pozlar, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Takipçileri ünlü oyuncu için "Buralar alev aldı", "Yaktın bizi Burcu", "Manzaradan daha güzelsin" yorumlarında bulundu.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Burcu Özberk'in paylaşımına kayıtsız kalmayarak oyuncunun pozlarına 'Çok güzel' yorumunda bulundu.

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