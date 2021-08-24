Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! İp askılı derin dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı kavurdu cesur paylaşımı olay oldu
Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İp askılı derin dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalmayarak 'Çok güzel' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
24.08.2021 23:09
- Son Güncelleme: 24.08.2021 23:47
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Burcu Özberk'in paylaşımına kayıtsız kalmayarak oyuncunun pozlarına 'Çok güzel' yorumunda bulundu.