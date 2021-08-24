Duygu Özaslan sınır tanımadı! Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı
Duygu Özaslan sınır tanımadı! YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, geçen aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine evet yanıtını veren Özaslan, daha sonra ise yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Özaslan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz aylarında yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla sık sık magazin gündemine gelen Özaslan, şimdi ise sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa verdiği pozu yayınlayarak dikkat çekti. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı...
24.08.2021 22:33
- Son Güncelleme: 24.08.2021 22:51
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, geçen aylarda basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine 'Evet' yanıtını veren Özaslan, güzel haberi sosyal medya hesabında duyurmuştu.
Daha sonra ise yaptığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Duygu Özaslan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yaz aylarında yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla sık sık magazin gündemine gelen Özaslan, şimdi ise sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa verdiği pozu yayınlayarak dikkat çekti.