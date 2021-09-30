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Haberler Magazin Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı 'bu kim dublorün mü?'

Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı 'bu kim dublorün mü?'

Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu? Son olarak Ramo dizisinde rol alan Murat Yıldırım ile eşi Faslı eşi İmane Elbani bir ödül törenine katıldı. İmane Elbani güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakırken Murat Yıldırım ise herkesi şaşkına çevirdi. Nedeni ise yüzündeki değişiklikti. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı görenler tekrar tekrar baktı. Ünlü oyuncunun görüntülerde çok farklı gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

30.09.2021 13:24 - Son Güncelleme: 30.09.2021 13:24
Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

Faslı eşi İmane Elbani ile Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) Altın Objektif Ödülleri gecesine katılan Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişiklik gündem oldu.

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Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden gelen 'dublör' yorumları dikkat çekti.

Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

"MURAT YILDIRIM NEDEN MURAT YILDIRIM'A BANZEMİYOR?"
Instagram'da yayınladığı üç kare ile 300 binden fazla beğeni alan 42 yaşındaki Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişiklik, takipçilerine büyük şaşkınlık yaşattı.

Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Murat Yıldırım'ın paylaşımında filtre uyguladığını savundu. Oyuncunun cilt gençleştirme yaptırdığını belirtenler de oldu.

Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

Ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlar şöyle:
"Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı, bana mı öyle geldi?"
"Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?"
"Fotoğraftaki Murat Yıldırım mı, dublörü mü? Bir tuhaflık var"

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