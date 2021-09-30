Murat Yıldırım’ın yüzüne ne oldu görenler tekrar baksa da tanıyamadı ’bu kim dublorün mü?’

Ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlar şöyle:

"Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı, bana mı öyle geldi?"

"Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?"

"Fotoğraftaki Murat Yıldırım mı, dublörü mü? Bir tuhaflık var"