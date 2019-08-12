GaleriMagazin

Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Murat Yıldırım hakkındaki bu gerçek görenler çok şaşırttı. Kariyerinde başarı basamaklarını adım adım çıkan Murat Yıldırım'ın eğitim hayatı sanıldığı gibi değilmiş. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin mezun oldukları okullar.

12.08.2019 09:56 - Son Güncelleme: 12.08.2019 10:01
Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Murat Yıldırım hakkında bu gerçekle şaşırttı. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin mezun oldukları okullar.

Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...



Burcu Esmersoy - İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

Fahriye Evcen - Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

Teoman - Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol...
Esra Erol ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol...