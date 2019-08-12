Murat Yıldırım hakkında bu gerçek çok şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster ile yıldızlaştı...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Murat Yıldırım hakkındaki bu gerçek görenler çok şaşırttı. Kariyerinde başarı basamaklarını adım adım çıkan Murat Yıldırım'ın eğitim hayatı sanıldığı gibi değilmiş. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin mezun oldukları okullar.

12.08.2019 09:56 - Son Güncelleme: 12.08.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





