Düğüne ünlüler akın etti 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi bakın kim çıktı! Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi ilk fotoğraflar geldi!
Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek, sevgilisi Oğulcan'la dünyaevine girdi ve düğünden ilk görüntüler paylaşıldı. Uzun süredir birlikte olan çiftin mutlu gününde yakın arkadaşları da onları yalnız bırakmadı. Cihan Şimşek, Kardeşlerim dizisindeki başarılı performansıyla tanınan ve sevilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Bu kez özel hayatındaki mutlu günüyle gündeme gelen Şimşek, sevgilisi Oğulcan ile dünyaevine adım attı.
Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi ilk fotoğraflar geldi! Düğüne ünlüler akın etti! 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi bakın kim çıktı! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakteri ile tanınan genç oyuncu Cihan Şimşek bugün dünyaevine girdi. Miray Daner, Alina Boz, Lizge Cömert, Bilal Yiğit Koçak, Helin Kandemir, Özgü Kaya ve daha bir çok ünlü ismin davetli olduğu düğünden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. İşte Cihan Şimşek'in düğününden ilk kareler...
Bez Bebek, Beni Böyle Sev, Medcezir, Hanım Köylü gibi bir çok yapımda rol alan Cihan Şimşek şimdlerde ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi Kardeşlerim'de Oğuzhan karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Kardeşlerim'in sezon finali yapmasıyla oyuncular tatile çıkarken, genç oyuncu Cihan Şimşek de bir süredir merakla beklenilen düğünü organize etti.
Cihan Şimşek, uzun bir süredir sevgilisi Sinem Şimşek ile beraber. Sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını paylaşan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı.