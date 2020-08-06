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Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı! 38 yaşındaki Danilo Zanna...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Tuğçe Demirbilek ile evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında pek çok şey merak ediliyor. İtalyan şef hakkında araştırma yapanlar Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğraflarıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Danilo Zanna çocukluğundan bu yana hayli değişmiş. İşte başta Masterchef'in jüri üyesi Danilo Zanna olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları.

06.08.2020 12:55 - Son Güncelleme: 06.08.2020 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





