Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı! 38 yaşındaki Danilo Zanna...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Tuğçe Demirbilek ile evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında pek çok şey merak ediliyor. İtalyan şef hakkında araştırma yapanlar Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğraflarıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Danilo Zanna çocukluğundan bu yana hayli değişmiş. İşte başta Masterchef'in jüri üyesi Danilo Zanna olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları.
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır. Bizim onunla tanışmamız ise atv ekranlarında oldu.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır. Ardan Masterchef jüri üyesi olan Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve o günden bugüne ne kadar çok değiştiğini gözler önüne serdi. İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.