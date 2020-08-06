Ebru Şallı'nın mayokinili paylaşımı büyük eleştiri konusu olmuştu! Bir yorum da Demet Şener'den geldi
Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, tatil pozlarıyla eleştirilerin odağında..."Milletin ne dediğini takmıyorum" diyen Ebru Şallı'nın son paylaşımına gelen yorumlar arasında arkadaşı Demet Şener de vardı. Şener, yaptığı paylaşımla Ebru Şallı'ya bu zor süreçte destek olduğu ve arkadaşının yanında olduğu mesajını verdi. Ebru Şallı ise hakkında yapılan çirkin eleştiriler hakkında yaptığı son açıklama ile dikkat çekti.
Oğlu Pars'ın ölümünün ardından paylaştığı ve görüntülendiği fotoğraflar ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen olumsuz eleştirilere, "Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum." şeklinde yanıt vermişti.
"Şallı, Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allahtan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum"