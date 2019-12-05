Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf! '7 kez estetik yaptırdım' diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu!
Murat Dalkılıç estetik yaptırdığını itiraf etti. Son dönemlerde sevgilisi Hande Erçel ile sık sık adından bahsettiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez aşk değil estetik itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Murat Dalkılıç'ın 7 kez estetik yaptırdığını öğrenenler ünlü şarkıcının eski halini bir hayli merak etti. İşte Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz halleri...
Murat Dalkılıç şoke eden itirafta bulundu. "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu...