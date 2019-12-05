Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf! '7 kez estetik yaptırdım' diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu!

Murat Dalkılıç şoke eden itirafta bulundu. "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu...