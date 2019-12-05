Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!
Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın eski hali, Melisa Şenolsun'un yeni haliyle neredeyse birebir aynı! Güzelliğin Portresi filminin galasına katılan oyuncu Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi. Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar'a benzeyen yeni hali...
05.12.2019 13:09
- Son Güncelleme: 05.12.2019 13:22
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