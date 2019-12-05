Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak ise "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" dedi. İşte Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerliği...