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Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın eski hali, Melisa Şenolsun'un yeni haliyle neredeyse birebir aynı! Güzelliğin Portresi filminin galasına katılan oyuncu Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi. Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar'a benzeyen yeni hali...

05.12.2019 13:09 - Son Güncelleme: 05.12.2019 13:22
Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Hülya Avşar'ın gençliği Melisa Şenolsun'un yeni haline benzetildi. Saçlarına perçem kestiren 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, Güzelliğin Portresi filminin galasında görenler çok şaşırdı! Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Şenolsun, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.

Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak ise "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" dedi. İşte Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerliği...

Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

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Hülya Avşar ile Melisa Şenolsun meğer... Magazin gündemine bomba gibi düştü!

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