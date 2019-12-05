Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ı görenler şaşırdı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla duygulandırdı...
Arka Sokaklar dizisinde rol arkadaşı Uğur Pektaş'a aşık olan ve bu aşkı evlilikle taçlandıran Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Afrika ve Suriye'de çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, gönderiye duygusal bir not düştü. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in Instagram paylaşımının ardından hayranları Gamze Özçelik'in öz oğlu Murathan Pektaş'ı merak etti. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik'in takdir toplayan paylaşımı ve merak edilen oğlu...
Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlenerek bu evliliğinden Murathan adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Afrika ve Suriye'de çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, gönderiye duygusal bir not düştü. Özçelik'in paylaşımının ardından hayranları eski oyuncunun oğlunu merak etti.
Özçelik paylaşımında, "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz da haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun" dedi. Bu paylaşımın ardından hayranları Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş'ı merak etti. İşte ünlülerin çocukları...