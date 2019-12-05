Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ı görenler şaşırdı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla duygulandırdı...

Özçelik paylaşımında, "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz da haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun" dedi. Bu paylaşımın ardından hayranları Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş'ı merak etti. İşte ünlülerin çocukları...