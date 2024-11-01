Murat Dalkılıç’ın son sağlık durumunu açıkladı! 10’uncu kez ameliyat olacağı konuşulmuştu!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 10'uncu kez burun ameliyatı olacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Tüm konserlerini iptal ettiği konuşulan Dalkılıç'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamayla son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:18Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:18
Murat Dalkılıç, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçirmişti.
Dalkılıç, 2024 yılının başında 10. kez ameliyat olacağını duyurmuştu.
Şubat ayında son kez ameliyat masasına yattığı ortaya çıkan Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram'dan, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi" demişti.