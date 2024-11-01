Murat Dalkılıç’ın son sağlık durumunu açıkladı! 10’uncu kez ameliyat olacağı konuşulmuştu!

Murat Dalkılıç , doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçirmişti.

Şubat ayında son kez ameliyat masasına yattığı ortaya çıkan Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram'dan, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi" demişti.