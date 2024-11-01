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Mısır’da ayran krizi! 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül aşerince lüks restoranda bakın ne yaptı!

Kadir Doğulu ile 2016'da evlenen ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında Mısır gezisinden paylaşımda bulundu. Birçok video ve fotoğrafı bir araya getiren Neslihan Atagül'ün lüks restoranda ayran aşerince bulduğu çözüm dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün Mısır paylaşımı...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:29 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:29
Mısır’da ayran krizi! 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül aşerince lüks restoranda bakın ne yaptı!

Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi.

Mısır’da ayran krizi! 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül aşerince lüks restoranda bakın ne yaptı!

Ünlü çiftten geçen haftalarda da bebek müjdesi geldi. İtalya'da bir programa katılan ve oğlu olacağını açıklayan Atagül, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" sözlerini kullandı.

Mısır’da ayran krizi! 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül aşerince lüks restoranda bakın ne yaptı!

Eşi Kadir Doğulu'nun bebek haberini aldığı andaki tepkisinden de bahseden Atagül, "Kadir 15 dakika boyunca güldü, sadece kahkaha attı. Çok memnun oldu tabi ki. Bir de bize biraz sürpriz oldu. Beklenmedik zamanda da olduğu için ama iyi ki böyle oldu. Şükürler olsun" dedi.

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