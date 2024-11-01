Mısır’da ayran krizi! 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül aşerince lüks restoranda bakın ne yaptı!

Ünlü çiftten geçen haftalarda da bebek müjdesi geldi. İtalya'da bir programa katılan ve oğlu olacağını açıklayan Atagül, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" sözlerini kullandı.

Eşi Kadir Doğulu'nun bebek haberini aldığı andaki tepkisinden de bahseden Atagül, "Kadir 15 dakika boyunca güldü, sadece kahkaha attı. Çok memnun oldu tabi ki. Bir de bize biraz sürpriz oldu. Beklenmedik zamanda da olduğu için ama iyi ki böyle oldu. Şükürler olsun" dedi.