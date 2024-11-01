İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! “Görsem suratına balgam atarım” Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...
Kariyeri kadar aşk hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Derici, Google'dan sildirmek istediği fotoğrafların olduğunu dile getirerek "Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:39Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:39