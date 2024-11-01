İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! “Görsem suratına balgam atarım” Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...

İrem Derici , konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çınar'ın programına konuk olan İrem Derici , "Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok" diyerek yayına başladı.

"YORGUN BİR KALBE VE RUHA SAHİBİM"

Derici şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda 'biraz toparlansa daha iyi olur' diyeceğim şey gönül işlerim olurdu.