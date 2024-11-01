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İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! “Görsem suratına balgam atarım” Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Derici, Google'dan sildirmek istediği fotoğrafların olduğunu dile getirerek "Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:39
İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! Görsem suratına balgam atarım Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...

İrem Derici, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! Görsem suratına balgam atarım Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...

Gökhan Çınar'ın programına konuk olan İrem Derici, "Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok" diyerek yayına başladı.

İrem Derici’den itiraf gibi açıklama! Görsem suratına balgam atarım Google’dan sildirmek istediği fotoğraflar...

"YORGUN BİR KALBE VE RUHA SAHİBİM"
Derici şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda 'biraz toparlansa daha iyi olur' diyeceğim şey gönül işlerim olurdu.

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