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Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi.Yıllardır sarı olan saçlarını kumrala çeviren güzel yıldızın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

26.07.2021 12:49 - Son Güncelleme: 26.07.2021 12:49
Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

Sinem Kobal bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde.

Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü

33 yaşındaki Sinem Kobal'ın bikinili pozlarına anne Nuray Kobal nazar boncuğu emojisi ile karşılık vermişti.