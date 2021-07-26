Sinem Kobal bikinili pozunu paylaştı dosta düşmana taş çıkarttı! Anne olunca güzelliği katmerlendi beğeni butonu çöktü
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi.Yıllardır sarı olan saçlarını kumrala çeviren güzel yıldızın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
26.07.2021 12:49
- Son Güncelleme: 26.07.2021 12:49