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Haberler Magazin Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Futbolcu Caner Erkin ile 2017'de nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, 2008 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kızını kucağına aldıktan sonra bir süre setlere ara veren oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ovalı, son yayınladığı pozlarla yine gündem oldu. Havuzda kızı Mihran Ela ile keyifli anlar yaşayan oyuncu, siyah mayosuyla deniz yatağına sere serpe uzanarak eşine iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Fit haliyle dikkat çeken Ovalı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Şükran Ovalı'nın o paylaşımı...

06.08.2022 00:26 - Son Güncelleme: 06.08.2022 00:26
Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Paramparça, Şeref Meselesi, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

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Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Ünlü oyuncu 2018'in Ağustos ayında Mihran Ela adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Kızını kucağına aldıktan sonra bir süre setlere ara veren oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Ovalı, son yayınladığı pozlarla yine gündem oldu.

Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi

Havuzda kızı Mihran Ela ile keyifli anlar yaşayan oyuncu, siyah mayosuyla deniz yatağına sere serpe uzanarak eşine iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

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