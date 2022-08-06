Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Eşi Caner Erkin’e birbirinden iddialı pozlar verdi
Şükran Ovalı siyah mayosunu giyip deniz yatağına sere serpe uzandı! Futbolcu Caner Erkin ile 2017'de nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, 2008 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kızını kucağına aldıktan sonra bir süre setlere ara veren oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ovalı, son yayınladığı pozlarla yine gündem oldu. Havuzda kızı Mihran Ela ile keyifli anlar yaşayan oyuncu, siyah mayosuyla deniz yatağına sere serpe uzanarak eşine iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Fit haliyle dikkat çeken Ovalı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Şükran Ovalı'nın o paylaşımı...
06.08.2022 00:26 - Son Güncelleme: 06.08.2022 00:26
Paramparça, Şeref Meselesi, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.