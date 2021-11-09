Murat Dalkılıç eski partnerleri Bensu Soral, Pınar Deniz ve Zeynep Bastık hakkında bakın neler dedi: 'Boynuz kulağı geçince...'
Murat Dalkılıç'tan eski partnerleri Bensu Soral, Pınar Deniz ve Zeynep Bastık hakkında yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir programda, "Bugün hepsi senden ünlü!" denilmesi üzerine daha önce birlikte çalıştığı isimler hakkında konuşan Murat Dalkılıç bakın neler söyledi...
09.11.2021 09:34
- Son Güncelleme: 09.11.2021 14:33
Murat Dalkılıç eski partnerleri Bensu Soral, Pınar Deniz ve Zeynep Bastık hakkında bakın neler dedi...
Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!" denilmesi üzerine "Dünyanın en güzel hissi... Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun." yanıtını verdi.