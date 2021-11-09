Murat Dalkılıç eski partnerleri Bensu Soral, Pınar Deniz ve Zeynep Bastık hakkında bakın neler dedi: ’Boynuz kulağı geçince...’

Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!" denilmesi üzerine "Dünyanın en güzel hissi... Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun." yanıtını verdi.