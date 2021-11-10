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Acun Ilıcalı Meryem Uzerli'yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

Bu sezon yayınlanan O Ses Türkiye'den Ebru Gündeş'in talebi üzerine Hadise'yi gönderen ancak beklediğini bulamayan Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz için kolları sıvadı. Bunun için ise gözüne Meryem Uzerli'yi gözüne kestirdi. Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ancak Türkiye'de herhangi bir projede yer almayan Uzerli'ye, teklif gittiği iddia edildi. İşte detaylar...

10.11.2021 09:18 - Son Güncelleme: 10.11.2021 09:20
Acun Ilıcalı Meryem Uzerli’yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

Unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, uzun zamandır iki çocuğuyla birlikte Berlin'de yaşıyor.

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Acun Ilıcalı Meryem Uzerli’yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

Çeşitli projeler için Türkiye'ye gelen Meryem Uzerli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı Meryem Uzerli’yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

MERYEM UZERLİ, YETENEK SİZSİNİZ PROGRAMINDA

Acun Ilıcalı ile de görüşme halinde olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu hayranlarına büyük sürpriz yapacak. G

Acun Ilıcalı Meryem Uzerli’yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

azeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Meryem Uzerli de yerini alacak. Bu yarışmanın ertelendiği ama gelecek aylarda gündeme yeniden geleceği belirtiliyor.

Acun Ilıcalı Meryem Uzerli’yi gözüne fena kestirdi! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu

Meryem Uzerli'nin farklı projeler için de görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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