Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yatak pozuyla ortalığı sallamıştı
Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkı yatak pozuyla geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı sallamıştı... Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bir markayla işbirliği yapan oyuncu, yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
09.11.2021 09:11
- Son Güncelleme: 09.11.2021 14:36
Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkı yatak pozuyla ortalığı sallamıştı...
Henüz yeni bir diziyle anlaşmayan Demet Özdemir son olarak, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.
Siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkan Demet Özdemir, mini etek altına uzun çizme tercih etti.
Demet Özdemir'in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir'in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.