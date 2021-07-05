Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan ayrıldı! Yürüyen merdivenlerde yakalanan aşıkların arasına Survivor girdi

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bir alışveriş merkezinden görüntülenmişti. Ancak genç aşıkların arasına 'Survivor' girdi.

05.07.2021 12:07 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





