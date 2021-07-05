Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan ayrıldı! Yürüyen merdivenlerde yakalanan aşıkların arasına Survivor girdi
2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bir alışveriş merkezinden görüntülenmişti. Ancak genç aşıkların arasına 'Survivor' girdi.
05.07.2021 12:07
- Son Güncelleme: 05.07.2021 12:07
Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etmişti bir süre önce.
Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıktı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurmuştu.
MURAT'TAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Aylar sonra Dominik'ten İstanbul'a gelen Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisini öptüğü anı takipçileriyle paylaşmıştı. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan Pınar Tartan'ın paylaşımı büyük ilgi görmüştü.
"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SEN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Tartan'ın yeni yaşını kutlayan Murat Ceylan, siyah beyaz fotoğraflarını "İyi ki doğdun iyi ki sen" notuyla paylaşmıştı.
Ancak aşıkların arasına 'Survivor' girdi.