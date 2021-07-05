Babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve kız kardeşi için hukuk mücadelesi veren oyuncu Melisa Döngel'e ünlülerden destek!
Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Magazin gündemini sarsan olayla ilgili ünlülerden güzel oyuncuya destek mesajları yağdı. Şimdilerde 17 yaşındaki kardeşinin velayetini almak için hukuk mücadelesi veren Melisa Döngel'in yaşadıkları hiç kolay değil! Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan sonra ortaya çıkan gerçek kan dondurdu! İşte detaylar...
MELİSA DÖNGEL'İN KARDEŞ MÜCADELESİ!
Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.
Öz baba, Melisa Döngel'in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Baba kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel'in Rusya'da yaşayan annesinin de "Bakamıyorum" diyerek kızını Döngel'in yanına gönderdiği ortaya çıktı.