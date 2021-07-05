Babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve kız kardeşi için hukuk mücadelesi veren oyuncu Melisa Döngel'e ünlülerden destek!

Öz baba, Melisa Döngel'in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Baba kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel'in Rusya'da yaşayan annesinin de "Bakamıyorum" diyerek kızını Döngel'in yanına gönderdiği ortaya çıktı.