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Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kası ortalığı salladı!

Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kası ortalığı salladı! Son dönemde sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Şener, ayna karşısında verdiği bikinili pozla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Demet Şener'in karın kası dikkatlerden kaçmadı. Şener, fit halini sağlıklı beslenmeye ve spora borçlu...

05.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:06
Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kasları ortalığı salladı!

Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Şu sıralar tatilin keyfini çıkaran 2 çocuk annesi Demet Şener, Instagram'dan ayna karşısında verdiği bikinili pozu gündeme bomba gibi düştü.

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Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kasları ortalığı salladı!

44 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sosyal medyadan paylaştığı bu pozu ile genç kızlara taş çıkardı.

Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kası ortalığı salladı!

Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken Demet Şener, sağlıklı besleniyor ve sporu aksatmamaya özen gösteriyor.

Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kasları ortalığı salladı!

İŞTE SPORU HAYATINDAN EKSİK ETMEYEN ÜNLÜLER

İşte Demet Şener başta olmak üzere sporu hayatının bir parçası haline getiren ünlü isimler...
Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kasları ortalığı salladı!