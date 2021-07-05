Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kası ortalığı salladı!

Demet Şener bikinisini giydi 'ben havuza' dedi! Ayna karşısında poz veren Demet Şener'in karın kası ortalığı salladı! Son dönemde sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Şener, ayna karşısında verdiği bikinili pozla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Demet Şener'in karın kası dikkatlerden kaçmadı. Şener, fit halini sağlıklı beslenmeye ve spora borçlu...

05.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





